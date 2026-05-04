Elezioni a Faenza i Popolari del Nord presentano i candidati della lista a sostegno di Padovani

A meno di tre settimane dall'apertura delle urne, a Faenza si stanno definendo gli schieramenti e i candidati delle diverse liste in vista delle prossime elezioni. I Popolari del Nord hanno annunciato ufficialmente i nomi dei candidati che sosterranno il candidato di riferimento, contribuendo a comporre il quadro politico locale in vista del voto. La situazione si sta progressivamente chiarendo con le candidature che si affacciano sulla scena pubblica.

A meno di tre settimane dall'apertura dei seggi, a Faenza si delineano gli schieramenti e i candidati delle liste. A sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Padovani di Area Liberare scende in campo anche la lista “Popolari del Nord”, guidata dall'ex esponente della Lega Mauro Monti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani Elezioni, si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di BoschettiIn vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elezioni 1994 Faenza: De Giovanni, il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini. Il laboratorio politico dell'Ulivo; Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani; Il confronto tra i candidati. Il 5 dibattito del Carlino; Fratelli d’Italia: ecco la lista per le amministrative. Il 30 Aprile 1975 l'esercito popolare del Vietnam del nord ed i vietcong entrarono a Saigon dopo trenta anni di guerra. La liberazione anticoloniale del Sud Vietnam dall'occupazione americana e l' unificazione del paese è costata milioni di morti, soprattutto civi - facebook.com facebook