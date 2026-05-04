Elezioni a Faenza i Popolari del Nord presentano i candidati della lista a sostegno di Padovani

Da ravennatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di tre settimane dall'apertura delle urne, a Faenza si stanno definendo gli schieramenti e i candidati delle diverse liste in vista delle prossime elezioni. I Popolari del Nord hanno annunciato ufficialmente i nomi dei candidati che sosterranno il candidato di riferimento, contribuendo a comporre il quadro politico locale in vista del voto. La situazione si sta progressivamente chiarendo con le candidature che si affacciano sulla scena pubblica.

A meno di tre settimane dall'apertura dei seggi, a Faenza si delineano gli schieramenti e i candidati delle liste. A sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Padovani di Area Liberare scende in campo anche la lista “Popolari del Nord”, guidata dall'ex esponente della Lega Mauro Monti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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