Elezioni comunali conto alla rovescia | un mese al voto ecco le liste e i candidati

Tra circa un mese si terranno le elezioni comunali in tutta Italia, con votazioni previste per il 24 e 25 maggio. In questa tornata sono coinvolti circa 870 comuni, pari a poco più del 10% del totale nazionale, tra cui 121 con più di 15.000 abitanti. Le liste e i candidati sono stati ufficialmente presentati e sono in corso le ultime operazioni di preparazione in vista del voto.

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio che, in tutta Italia, interesseranno circa 870 comuni (poco più del 10 per cento del totale) di cui 121 con popolazione superiore a 15mila abitanti. In Umbria i comuni coinvolti sono 6, di cui 4 in provincia di Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, pronte le liste deluchiane: ecco i primi candidati. E spunta un simbolo a sorpresaIn via di definizione le tre liste civiche "Progressisti per Salerno", "A Testa Alta" e "Salerno per i Giovani". Comunali a maggio, conto alla rovescia per Chieti tra candidati da sciogliere e coalizioni in fermentoSi voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Avviso elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: appuntamento per la presentazione delle candidature; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni; Elezioni Agrigento, centrodestra ancora diviso - Autore: Redazione | Attualità; Elezioni comunali, conto alla rovescia: un mese al voto, ecco le liste e i candidati. Corte Franca, elezioni comunali: quale equilibrio tra sviluppo residenziale – commerciale e vocazione vitivinicola?Abbiamo chiesto a Lorenzo Oliviero e Diego Orlotti di esporre agli elettori la propria posizione su alcuni temi importanti dell'attività amministrativa e sulle loro priorità in caso di vittoria eletto ... quibrescia.it Elezioni comunali, a 40 giorni dal voto 16 aspiranti sindaco in campoSono poi definiti i duelli di Roncadelle (l’uscente Roberto Groppelli, area centrosinistra, sarà sfidato da Paola Sempio del centrodestra) e di Corte Franca (l’attuale vicesindaco Lorenzo Olivero, ... giornaledibrescia.it A Trani si rompe il fronte del centrosinistra in vista delle elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato l’uscita dalla coalizione che sostiene la candidatura di Marco Galiano, annunciando contestualmente una corsa autonoma. A comunicarlo è stato i - facebook.com facebook