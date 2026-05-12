Elezioni Il consigliere regionale Fdi scende in campo a supporto del candidato sindaco

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha partecipato a un evento a Capodrise, sostenendo il candidato sindaco, Nicola Belardo. L’appuntamento si è svolto ieri sera, il 11 maggio, e ha visto anche la presenza di due candidati consiglieri, Maria Sorbo e Michele. La partecipazione ha rappresentato un momento di supporto pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative nella cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui