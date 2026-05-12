Elezioni Il consigliere regionale Fdi scende in campo a supporto del candidato sindaco
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha partecipato a un evento a Capodrise, sostenendo il candidato sindaco, Nicola Belardo. L’appuntamento si è svolto ieri sera, il 11 maggio, e ha visto anche la presenza di due candidati consiglieri, Maria Sorbo e Michele. La partecipazione ha rappresentato un momento di supporto pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative nella cittadina.
Il candidato sindaco di Capodrise, Nicola Belardo, incassa il sostegno del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo che ieri sera (11 maggio) ha partecipato all'evento organizzato dall'aspirante primo cittadino insieme ai candidati consiglieri Maria Sorbo e Michele.🔗 Leggi su Casertanews.it
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