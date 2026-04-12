Pasquale Mancuso scende in campo | è il terzo candidato a sindaco di Casteltermini

A Casteltermini sono stati presentati ufficialmente tre candidati alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Tra loro, si aggiunge un nuovo nome che si propone come possibile guida del Comune. La competizione si svolgerà tra diversi schieramenti, con le liste elettorali che stanno completando le proprie candidature. La campagna elettorale è ora ufficialmente entrata nel vivo.

Salgono ufficialmente a tre i candidati alla carica di sindaco di Casteltermini per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Dopo Gioacchino Nicastro e Costantino Ripepe, anche il professore Pasquale Mancuso ha annunciato la propria candidatura, sostenuto dalla lista civica “Officina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Pier Giuseppe Cagetti scende in campo. Candidato sindaco per MontignosoLa corsa verso le elezioni comunali entra nel vivo e il quadro politico del paese comincia lentamente a delinearsi. Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera.