Elezioni a Cervia Forza Italia presenta la lista a supporto del candidato sindaco Delorenzi

A Cervia, Forza Italia ha presentato una lista composta da quattordici candidati in vista delle prossime elezioni comunali. La formazione sarà a sostegno del candidato sindaco scelto dal partito. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, con i rappresentanti del partito che hanno illustrato i nomi inseriti nella lista. Le elezioni sono programmate tra alcune settimane e coinvolgono diversi schieramenti politici della zona.

Forza Italia schiera una squadra di quattordici nomi in vista delle elezioni amministrative a Cervia. "La lista garantisce una rappresentanza di varie categorie lavorative e un impegno politico attivo e costante nel tempo, a dimostrazione di una solida base di competenze ed esperienza - afferma.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni, si presenta la squadra della lista Per Cervia: Grandu capolista a sostegno del centrosinistraÈ stata ufficialmente presentata ieri la lista civica “Per Cervia – Innovare Insieme”, un progetto che rientra nella coalizione di centrosinistra a... Leggi anche: Elezioni comunali 2026, Forza Italia spiazza tutti: “Abbiamo il candidato sindaco” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni a Cervia, debutta ufficialmente Delorenzi: C'è voglia di cambiamento; CERVIA: Amministrative, per il centrodestra il candidato è Marco DeLorenzi; Amministrative Cervia, venerdì 17 aprile la presentazione ufficiale di Marco Delorenzi; Amministrative Cervia. DeLorenzi lancia la sfida: Non riconosco più la mia città. Amministrative Cervia, Forza Italia presenta la squadra: Dallamotta, Versari e Ferrini in testaForza Italia ufficializza la propria lista in vista delle elezioni amministrative, puntando su una squadra di quattordici candidati che unisce esperienza politica, competenze professionali e presenza ... ravennawebtv.it Elezioni Cervia: presentata la candidatura a sindaco di Marco DeLorenzi per il centrodestraSi è svolta ieri, venerdì 17 aprile, a Cervia, presso il Ristorante La Ciurma, la presentazione ufficiale della candidatura di Marco DeLorenzi a sindaco della città, sostenuta dalla coalizione di ... ravenna24ore.it Forza Italia Ladispoli si incontra con Noi Moderati - facebook.com facebook Congratulazioni a Paolo Barelli per la nomina a Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Una bella notizia per Forza Italia e per il Governo. Buon lavoro, Paolo. x.com