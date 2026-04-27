La sfida elettorale di Cammarata ecco chi sono i candidati al Consiglio di Giuliano Traina

Alle recenti elezioni comunali, i candidati alla carica di sindaco sono rimasti gli stessi di cinque anni fa, con Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina a contendersi il ruolo. La sfida si svolgerà con le stesse figure che avevano già partecipato in passato, mantenendo la continuità tra le due tornate elettorali. Accanto a loro, si conoscono anche i nomi dei candidati al Consiglio comunale, pronti a presentare le proprie liste.

Tutto come cinque anni fa, per quanto riguarda i due candidati a sindaco: Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina. Il primo, in corsa per il suo secondo mandato, è supportato dalla lista civica Costruire orizzonti. Il secondo, che alla passata tornata elettorale si fermò al 48,5% delle preferenze.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sei liste a sostegno di Carmelo Pace, ecco chi sono tutti i suoi candidati al Consiglio di RiberaSei liste a sostegno della candidatura a sindaco di Carmelo Pace, capogruppo all'Ars della Dc. Leggi anche: Si rinnova la sfida tra Mangiapane e Traina per la poltrona di sindaco a Cammarata Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Elezioni a Pontecorvo, ricusata la lista di Giuliano Di Prete; Arimondo lancia la sfida: Valperga merita di più; Comunali 2026, a Torre di Mosto e Cavallino-Treporti sarà sfida a due; Elezioni comunali, Enrico Fiorini e Cascina Rossa lanciano la sfida: Fuori e contro il sistema 'Betti-PD' e le destre. Fotovoltaico a Gello e Asciano, nuova mozione del consiglio comunale di San Giuliano Terme - facebook.com facebook