Gandino il sindaco silura l’assessore ai Lavori Pubblici | Visioni diverse meglio separare le nostre strade

Il sindaco di Gandino ha rimosso dall’incarico l’assessore ai Lavori Pubblici, spiegando che le differenze di vedute tra i due avevano reso necessaria una separazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La situazione si apre in un momento in cui le amministrazioni locali sono impegnate in vari progetti e in cerca di fondi per lo sviluppo del territorio.

Gandino. La luna di miele era finita già da un pezzo. Da una parte il sindaco, più sognatore e attento a ogni bando e possibilità per ottenere fondi per il proprio paese. Dall’altra l’assessore, ingegnere, con una visione più pragmatica del fare politica in un piccolo borgo. Differenze che avrebbero progressivamente incrinato il rapporto, umano e politico, fino alla decisione finale. Giovedì 16 aprile il primo cittadino di Gandino Filippo Servalli ha rimosso dall’incarico l’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Bernardi per il venir meno del rapporto fiduciario tra di loro. “Una decisione sofferta – sostiene il sindaco -. C’erano diversità di visione: dopo una serie di difficoltà relazionali, siamo giunti alla conclusione che fosse meglio separare le nostre strade”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Bolano, il sindaco silura l’assessore. Revocato l’incarico alla ScappazzoniIl decreto è di pochi giorni fa, e arriva a conclusione di un anno di tensioni e diversità di vedute ormai inconciliabili.

Novara, il Movimento 5 Stelle chiede "la testa" dell'assessore ai Lavori pubbliciMozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai Lavori pubblici Rocco Zoccali.