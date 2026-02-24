Elezioni gli incontri di Salvini con diversi possibili candidati Ma Lupi | Non siamo a X Factor serve un politico

Salvini ha incontrato vari possibili candidati per il sindaco di Milano nel 2027, a causa della crescente attesa di una decisione ufficiale. Durante gli incontri, alcuni hanno presentato progetti e visioni per la città, mentre altri sono stati criticati per la mancanza di esperienza politica. Lupi ha commentato che non si tratta di un programma televisivo, ma di trovare un candidato con competenza reale. La scelta definitiva resta ancora da definire.

Il centrodestra alla ricerca di un candidato sindaco per il 2027. Secondo Lupi bisogna partire da un progetto e poi concentrarsi su un candidato politico Chi sarà il candidato sindaco del centrodestra a Milano per il 2027? Ormai si vota tra poco più di un anno e questo significa che non c'è più molto tempo. Difficile che la coalizione oggi all'opposizione a Palazzo Marino scelga le primarie, un metodo che non ha mai sperimentato a Milano (e pochissimo altrove). I leader sembrano più che altro dibattere se cercare un “civico” o un “politico”. Nella giornata di lunedì 23 febbraio, ne hanno parlato (senza fare nomi) sia Matteo Salvini, vice premier e leader della Lega, sia Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lupi tra gli agricoltori a Guardamiglio. Il sindaco:"Non sono aggressivi, ma serve prudenza"Nel comune di Guardamiglio, si sono registrati avvistamenti di lupi nelle zone agricole.

Salvini si prenota per il Viminale: "Se vinciamo le prossime elezioni...". E su Putin: "Non siamo in guerra con la Russia"Matteo Salvini si candida a tornare al Viminale, annunciando la sua disponibilità in caso di vittoria elettorale.

La campagna di Teresa Noce in città: La democrazia comincia in casaLe donne della Repubblica, quinta puntata. La leader del Pci arriva a Bologna per organizzare incontri nelle sezioni, nelle fabbriche e all’Udi per ... bologna.repubblica.it

Elezioni 2026 Italia/ Date e compensi di Presidenti e scrutatoriElezioni 2026 Italia suddivise in due date. Ecco qui le regole, le eccezioni e i compensi previsti a livello nazionale ... ilsussidiario.net

GLI INCONTRIdella coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni di maggio: il confronto di Legnini con i 5 stelle - facebook.com facebook