Elezioni Milano il centrodestra accelera La Russa lancia Lupi | L' ho suggerito io serve un politico
Nelle settimane che precedono le elezioni comunali di Milano, il centrodestra si muove rapidamente per individuare il candidato sindaco. Durante un evento regionale, il presidente di Regione Lombardia ha affermato che la decisione non spetta a lui, ma ai segretari dei partiti di coalizione. Nel frattempo, il vicepresidente del Senato ha indicato pubblicamente un possibile nome, sottolineando l’importanza di individuare un politico esperto per il ruolo.
Scegliere alla svelta il candidato sindaco di Milano. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sabato mattina a margine del congresso regionale di Noi Moderati, all'Hotel Marriott, aggiungendo che la scelta non compete a lui ma ai segretari dei partiti di centrodestra a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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