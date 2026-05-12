Elezioni Andria 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio, si terranno le elezioni comunali ad Andria per scegliere il nuovo sindaco. Sono due i candidati in corsa: l’attuale prima cittadina, sostenuta dal centrosinistra, e un avversario del centrodestra. I seggi saranno aperti in orari stabiliti dalle autorità locali, con i cittadini chiamati a esprimersi per la scelta del nuovo primo cittadino.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio Andria eleggerà il suo nuovo sindaco. Sono soltanto due i candidati: la sindaca uscente Giovanna Bruno (centrosinistra) e Sabino Napolitano (centrodestra). Da escludersi il ballottaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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