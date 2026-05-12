Elezioni a Siculiana l' uscente Peppe Zambito in corsa per il secondo mandato | Non fermiamo il futuro
A Siculiana si avvicinano le elezioni comunali, con l’attuale sindaco che ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato. La sua campagna si basa sui numeri ottenuti, sui progetti avviati e sulla volontà di rafforzare l’identità del territorio. La corsa elettorale si concentra dunque su questi elementi, mentre la città si prepara a scegliere chi guiderà il Comune nei prossimi anni.
La corsa di Peppe Zambito per la riconquista della fascia tricolore a Siculiana passa dai numeri, dai cantieri aperti e da un'identità territoriale ritrovata. Con AgrigentoNotizie, il sindaco uscente ha analizzato il percorso compiuto, definendo la propria ricandidatura come una scelta di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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