Verso le amministrative | duello tra Peppe Zambito e Santo Lucia per la guida del Comune di Siculiana

A Siculiana si avvicinano le elezioni comunali e il confronto tra il sindaco uscente Peppe Zambito e Santo Lucia si fa più acceso. Zambito, che cerca il secondo mandato, sottolinea i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni, mentre Lucia si prepara a presentare la propria candidatura. La campagna elettorale si concentra sulla scelta tra le proposte dei due candidati e le loro visioni per il futuro del paese.

A Siculiana si profila una sfida elettorale tra il sindaco uscente Peppe Zambito e Santo Lucia. Zambito, che punta al secondo mandato, rivendica la trasformazione del paese: “Cinque anni fa eravamo noti solo per l’emergenza migranti, oggi siamo meta di turismo di qualità”. Con lo slogan “Insieme, per non fermare il futuro”, Zambito, dirigente scolastico, propone di proseguire il percorso di riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio. Santo Lucia, avvocato, sostenuto da una coalizione di ex amministratori e gruppi civici, ha accettato la candidatura “per senso di responsabilità e amore verso la comunità”. Il suo progetto punta su trasparenza, efficienza e rilancio turistico e promette un’amministrazione partecipata, vicina ai cittadini e attenta ai giovani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

