Elezioni a Salerno Bandecchi lancia Ventura Sindaco La città ridotta così? Colpa di De Luca

Durante le elezioni a Salerno, un candidato ha annunciato il sostegno a Ventura come possibile nuovo sindaco. Nel suo intervento, ha criticato la gestione della città, attribuendo le condizioni attuali alla responsabilità di un politico regionale e di un sindaco uscente, entrambi in carica da diversi anni. L'intervento si è concentrato sulle responsabilità di queste figure politiche nel deterioramento della situazione locale.

"De Luca? Un uomo che ha la responsabilità di dieci anni della Regione e ha la responsabilità di altri dieci anni di sindaco da queste parti. Dopo vent'anni, Salerno è ridotta cosi'. Per colpa di chi, dello Spirito Santo?". A dirlo è Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, oggi a Salerno per l'inaugurazione del comitato elettorale di Domenico (detto Mimmo) Ventura, candidato sindaco del capoluogo ma anche capolista con “Dimensione Bandecchi”. "Mimmo Vettura - sottolinea l'ex candidato alla presidenza della Regione Campania - è una vera risorsa per la città, ha un'idea diversa di politica, molto più pragmatica, poche chiacchiere e fatti concreti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Elezioni comunali a Salerno: arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno. A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate: campo laceratoClemente vuole il rais, mentre il primo cittadino del capoluogo calabrese è sul punto di essere sfiduciato.

Tutto quello che riguarda Ventura Sindaco.

Temi più discussi: Elezioni comunali a Salerno: arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco; Elezioni comunali a Salerno: arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco; SALERNO, COMUNALI 2026. STEFANO BANDECCHI PRESENTA LA CANDIDATURA A SINDACO DI DOMENICO VENTURA; Elezioni comunali, Martusciello (FI): A breve il candidato a Salerno. Marenghi? Nome autorevole.

Amministrative 2026: Salerno e Venezia, le due sfide che infiammano la politicaElezioni amministrative 2026 in 15 capoluoghi italiani: Salerno con De Luca, Venezia dopo Brugnaro, tensioni nel Pd, candidature in campo e scenari politici tra centrosinistra e centrodestra. tag24.it

Schlein, sindaco Salerno? Grande attenzione alla coalizione che ha vinto in CampaniaDelle elezioni a Salerno si sta occupando il partito regionale campano. Noi naturalmente seguiamo con attenzione la strada e stiamo dando sempre molto attenzione al rapporto con i nostri alleati, con ... ansa.it

Bandecchi a Salerno: con Ventura Sindaco per far rinascere la città. A casa i responsabili del decadimento. Stefano Bandecchi, leader di Dimensione, sarà domani giovedì 5 marzo in via Mercanti 76 a Salerno per ufficializzare, alla presenza della Stampa, la c - facebook.com facebook