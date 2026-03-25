Vincenzo De Luca parteciperà a un incontro con i residenti nel quartiere Fuorni, a Salerno, giovedì 26 marzo alle 18. L'appuntamento si inserisce nel suo tour nei quartieri della città, in vista delle elezioni comunali di fine maggio. La visita segue una precedente tappa nel quartiere Mariconda, svolta la settimana precedente.

Vincenzo De Luca continua il suo tour nei quartieri in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Dopo la tappa a Mariconda della settimana scorsa, l'ex governatore della Campania sarà a Fuorni domani (giovedì 26 marzo), alle 18.30, nella sala della Parrocchia “Regina Pacis” per dibattere con i residenti dei problemi del quartiere. De Luca, che punta a ritornare sindaco dopo dieci anni trascorsi alla guida di Palazzo Santa Lucia, sarà sostenuto da alcune liste civiche (sicuramente Progressisti per Salerno, A Testa Alta, Salerno per i Giovani) e dalla lista socialista Avanti-Psi. Anche in questa tornata elettorale, il suo partito (il PD) non presenterà il proprio simbolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni comunali a Salerno: De Luca incontra i residenti di Fuorni

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