Amministrative | Alberto Civica candidato sindaco di Anguillara

23 feb 2026

Alberto Civica si presenta come candidato sindaco di Anguillara, motivato dalla volontà di riqualificare il centro e le periferie. La sua proposta si concentra sulla valorizzazione del lago, considerato elemento fondamentale per lo sviluppo locale. Civica punta a rafforzare il senso di comunità, eliminando le divisioni tra cittadini e amministrazione. La sua candidatura nasce dalla convinzione di poter portare un cambiamento concreto nella gestione della città.

“Una città che torni a respirare, dal centro alle periferie. Con il lago come cuore pulsante da valorizzare e difendere, insieme a una comunità che ha bisogno di crescere unita e senza fratture tra cittadini e politica, come avvenuto finora. Una comunità che sappia costruire insieme e stringersi intorno ai suoi cittadini non solo nei momenti più drammatici, ma anche nella quotidianità. Una quotidianità fatta di servizi efficienti, di scuole sicure, di spazi pubblici, di strade percorribili, di scelte che non siano percepite come imposte, ma condivise per il bene comune”. La candidatura di Alberto Civica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

