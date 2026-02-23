Amministrative | Alberto Civica candidato sindaco di Anguillara

Alberto Civica si presenta come candidato sindaco di Anguillara, motivato dalla volontà di riqualificare il centro e le periferie. La sua proposta si concentra sulla valorizzazione del lago, considerato elemento fondamentale per lo sviluppo locale. Civica punta a rafforzare il senso di comunità, eliminando le divisioni tra cittadini e amministrazione. La sua candidatura nasce dalla convinzione di poter portare un cambiamento concreto nella gestione della città.

“Una città che torni a respirare, dal centro alle periferie. Con il lago come cuore pulsante da valorizzare e difendere, insieme a una comunità che ha bisogno di crescere unita e senza fratture tra cittadini e politica, come avvenuto finora. Una comunità che sappia costruire insieme e stringersi intorno ai suoi cittadini non solo nei momenti più drammatici, ma anche nella quotidianità. Una quotidianità fatta di servizi efficienti, di scuole sicure, di spazi pubblici, di strade percorribili, di scelte che non siano percepite come imposte, ma condivise per il bene comune”. La candidatura di Alberto Civica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Amministrative, rebus candidato Sindaco in tutte le coalizioniLa corsa alle elezioni comunali si fa complicata.

Elezioni amministrative 2026: s'inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di RosaIl 25 gennaio 2026, presso il Campo Sportivo in Via Manzoni, si inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.

Anguillara Sabazia, è Alberto Civica il candidato del centrosinistraC’è un momento, nella vita di una comunità, in cui bisogna fermarsi e guardarsi negli occhi. Chiederci se questa è davvero la città che vogliamo lasciare ai nostri figli. Se possiamo accontentarci di ... trcgiornale.it

Sono Alberto Civica, candidato a sindaco di Anguillara Sabaziavideo di presentazione di Alberto Civico, candidato del la coalizione di centro sinistra alle elezioni di sindaco di Anguillara ... lagone.it

Alberto Zanni presenta ai cittadini la sua candidatura e l’associazione civica Una Nuova Bologna Appuntamento venerdì 20 febbraio alle 17.30 all’Hotel I Portici Venerdì 20 febbraio alle ore 17.30, all’Hotel I Portici in via dell’Indipendenza 69, Alberto Zanni, pr - facebook.com facebook