A pochi mesi dalle elezioni comunali, si apre il countdown per le amministrative a Faenza. Il candidato sindaco ha annunciato la presentazione della coalizione, che si amplia rispetto alle precedenti. Nel 2020 la città aveva visto un fronte unito del centrosinistra, e ora si prospetta un passo ulteriore verso un campo più ampio per il futuro amministrativo.

Coalizione ampia e programma incentrato su ricostruzione, sanità e sviluppo: Isola punta su unità e innovazione per guidare Faenza nelle sfide future Se nel 2020 Faenza era stata il laboratorio nazionale del "campo largo", capace di unire l’intero centrosinistra, la sfida per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 segna un ulteriore passo avanti. Il candidato sindaco Massimo Isola presenta adesso una coalizione ancora più ampia, solida e rappresentativa, nata per dare continuità al lavoro svolto e affrontare le sfide della ricostruzione e dell’innovazione. "Questo risultato non è frutto del caso -dichiara Massimo Isola- è l’esito naturale della coesione dimostrata dalla maggioranza, che ha guidato la città in questi cinque anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Faenza verso le elezioni: Massimo Isola presenta la coalizione, "un campo ancora più largo per il futuro della città"

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