Elezioni ' 26 Quali impegni per la tutela delle persone Lgbtqia+

Da arezzonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno ha inviato un questionario alle sei persone candidate a sindaco. L'obiettivo è raccogliere le loro proposte e posizioni su temi legati alla tutela e alla valorizzazione delle persone Lgbtqia+. L'iniziativa mira a conoscere le intenzioni dei candidati su questioni specifiche che riguardano questa comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno - l'associazione Lgbtqia+ che opera nel territorio provinciale - sottopone a tutte le 6 persone candidate a sindaco alcune questioni relative alla tutela e alla valorizzazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Video The Venetians by M. E. Braddon ?? | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice ??

Notizie correlate

Quali impegni per la tutela delle persone LGBTQIA+ da parte di chi si candida a Sindaco del Comune di Arezzo? Le istanze di ArcigayArezzo, 12 maggio 2026 – In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno -...

Ue non si piega all'ideologia Lgbtqia+, bocciato "ddl Zan europeo" sulla tutela dell'identità di genere e delle comunità gayTra le proposte contenute nel documento c'erano il riconoscimento delle "famiglie" arcobaleno e dell’identità di genere e la criminalizzazione delle...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web