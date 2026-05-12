Elezioni ' 26 Quali impegni per la tutela delle persone Lgbtqia+
In vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno ha inviato un questionario alle sei persone candidate a sindaco. L'obiettivo è raccogliere le loro proposte e posizioni su temi legati alla tutela e alla valorizzazione delle persone Lgbtqia+. L'iniziativa mira a conoscere le intenzioni dei candidati su questioni specifiche che riguardano questa comunità.
In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Arezzo, il comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno - l'associazione Lgbtqia+ che opera nel territorio provinciale - sottopone a tutte le 6 persone candidate a sindaco alcune questioni relative alla tutela e alla valorizzazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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