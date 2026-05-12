Elenchi regionali per il ruolo | quali concorsi sono considerati chi non rientra scelta della regione QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Mercoledì 13 maggio alle 15 | 00
Mercoledì 13 maggio alle 15:00 si terrà un question time con Quattrocchi, trasmesso in diretta. Fino al 25 maggio sarà possibile accedere alla piattaforma online per presentare le domande relative agli elenchi regionali per il ruolo. Sono stati specificati i concorsi inclusi e chi non rientra tra le categorie ammesse, mentre la scelta della regione rimane a carico dei candidati.
Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali: quali concorsi sono considerati, chi non rientra, scelta della regione
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