Elenchi regionali per il ruolo docenti manca solo il decreto quali novità sono previste? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 29 aprile alle 17 | 00

Mercoledì 29 aprile alle 17:00 si terrà un question time con il rappresentante di un sindacato, in diretta. Si discute dell’atteso decreto che riguarda gli elenchi regionali destinati ai docenti, con la maggior parte delle procedure già pronte per l’avvio. Restano da definire gli ultimi dettagli burocratici prima che le novità vengano ufficialmente pubblicate e messe in atto.

Si attende il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo. Praticamente è tutto pronto per l'avvio della procedura attesa da migliaia di docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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