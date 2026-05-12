Elena Rybakina supera Alex Eala | ecco l’analisi sorprendente della partita

Nel torneo italiano, Elena Rybakina ha sconfitto Alexandra Eala, che è stata eliminata dalla competizione. La partita si è conclusa con una vittoria della tennista russa, che ha ottenuto il passaggio al turno successivo. Alexandra Eala ha disputato un match che ha visto una serie di scambi intensi, ma alla fine non è riuscita a sovvertire il risultato a suo favore.

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