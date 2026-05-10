LIVE Darderi-Paul ATP Roma 2026 in DIRETTA | Rybakina avanti su Eala poi sarà il turno dell’azzurro

Durante il torneo ATP di Roma del 2026, si sono svolti diversi incontri tra i protagonisti del circuito. Nel primo set della partita tra Rybakina ed Eala, la tennista numero due del mondo ha conquistato il parziale con un punteggio di 6-4, mentre Eala ha mostrato una buona resistenza. A seguire, è previsto il match dell’atleta italiano, che entrerà in campo dopo questa sfida. La partita è visibile in diretta streaming.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Termina il primo set della Rybakina che vince il primo parziale per 6-4 contro Eala, la quale sta comunque dando filo da torcere la seconda giocatrice del mondo. Manca sempre meno per l’ingresso in campo di Darderi. 15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Luciano Darderi che affronterà Tommy Paul per un posto agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. La giornata sulla BNP Aripas Arena è iniziata con la vittoria di Ruud per 2-0 su Lehecka, seguito da Pegula su Masarova sempre per 2-0. Poco fa è terminato l’incontro di Osaka che in maniera netta ha superato Shnaider.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Rybakina avanti su Eala, poi sarà il turno dell’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Rybakina, poi toccherà all’azzurro Leggi anche: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Cocciaretto, poi sarà il turno dell’azzurro Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole una partita alla pari; Live Tommy Paul - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.