Rybakina batte Eala a Roma | dubbi sulla terra tra pioggia e tattica

Durante il torneo di Roma, Rybakina ha affrontato Eala in un match caratterizzato da condizioni di terra battuta pesante, influenzate dalla pioggia. La pioggia ha reso il terreno più lento, complicando la risposta di Rybakina contro le mancine avversarie. La gestione del servizio è risultata più difficile, con alcuni problemi riscontrati nel mantenere la precisione dopo le interruzioni meteorologiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui