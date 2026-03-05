E se ora lontano – un’altra voce esiste | il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italiane

È stato presentato nelle sale italiane il nuovo documentario intitolato “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, diretto da Massimo Selis e scritto in collaborazione con Belinda Bruni. Il film è prodotto dalla casa indipendente Phausania Film e distribuito da Emerafilm. La pellicola si focalizza sulle testimonianze di giovani, offrendo loro uno spazio di espressione attraverso immagini e parole.

Arriva nelle sale italiane "E se ora, lontano – un'altra voce esiste", il nuovo documentario diretto da Massimo Selis, scritto insieme a Belinda Bruni e prodotto dalla casa indipendente Phausania Film con distribuzione Emerafilm. Un'opera intensa e profondamente contemporanea che nasce con un obiettivo preciso: ascoltare la voce dei giovani e restituirla al pubblico attraverso il linguaggio del cinema. Il film, interamente ambientato nel cuore dell' Umbria, propone un viaggio umano e spirituale tra riflessioni sull'esistenza, sul senso della comunità e sulle sfide del presente. Un racconto corale che intreccia pensiero, esperienza e condivisione, mettendo al centro le nuove generazioni e il loro desiderio di costruire un futuro più consapevole.