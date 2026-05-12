Un nuovo romanzo di Carlo Frapiccini si apre con un caso di cronaca, ma si spinge oltre, esplorando temi e storie personali. Intitolato “Sul sentiero del gatto. Il delitto della Maggiolina”, il libro si basa su eventi reali per affrontare questioni più profonde, mantenendo un tono narrativo che invita a riflettere. La narrazione si concentra sulla connessione tra un crimine e le ferite che si portano dietro.

Con “Sul sentiero del gatto. Il delitto della Maggiolina”, Carlo Frapiccini costruisce un romanzo che parte da un caso di cronaca per raccontare molto altro. Il duplice omicidio dei coniugi Ganzer, scoperti senza vita in una villetta del quartiere Maggiolina di Milano, diventa infatti il punto di partenza di una storia attraversata da solitudine, rimpianti, ossessioni e desideri mai realizzati. Il protagonista Franco Imelio non è un investigatore, né un eroe. È un uomo qualunque, profondamente segnato dalla routine e dalla difficoltà di costruire legami autentici. Quando il delitto irrompe nella sua vita, tutto ciò che sembrava rimasto sotto controllo riemerge con forza.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Carlo Frapiccini: “Dietro ogni delitto c’è sempre una ferita che viene da lontano”

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