L’azienda ha annunciato il licenziamento di 400 dipendenti, mentre a Forlì viene cancellato un intero settore. Il gruppo definisce queste azioni come parte di un “processo di ottimizzazione” o di un “piano di riassetto”, che comporta complessivamente 1700 esuberi distribuiti sul territorio italiano. La notizia ha suscitato reazioni da parte dei sindacati, che si sono dichiarati pronti a difendere i diritti dei lavoratori coinvolti.

Forlì, 12 maggio 2026 – L’azienda lo chiama “processo di ottimizzazione”. O “piano di riassetto”. Tradotto: 1700 esuberi in tutta Italia. Ovvero, produzione dimezzata. “Inaccettabile”, tuonano i sindacati. L’azienda è l’Electrolux (cinque sedi in Italia), che a Forlì ha uno stabilimento in viale Bologna con 900 dipendenti circa, specializzato in piani cottura e forni. Il settore piani cottura sarà dismesso di netto, col taglio di 400 operai. Chiusura totale a Cerreto d’Esi (Ancona). Cgil e Uil di Forlì hanno già dissotterrato l’ascia di guerra: per questa mattina previsto un presidio ai cancelli della fabbrica dalle 5.30 e un’assemblea in sciopero alle 8.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Electrolux ne licenzia 400, a Forlì salta un intero settore: sindacati sul piede di guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lupiae Servizi, sit-in e assemblea dei lavoratori: sindacati sul piede di guerra

Leggi anche: I comunali sul piede di guerra. Nuove proteste dei sindacati: "Promesse e impegni disattesi"