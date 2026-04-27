Elda Alvigini ha rilasciato un'intervista in cui parla della sua esperienza personale e professionale, condividendo momenti di vita e decisioni che l’hanno portata a essere quella che è oggi. La conversazione si concentra sui cambiamenti affrontati, sugli errori commessi e sulle scelte fatte nel corso degli anni, riflettendo un percorso di crescita e di autenticità. Alvigini si definisce semplicemente se stessa, senza maschere o artifici.

C’è un momento, in ogni storia, in cui il racconto smette di essere solo una sequenza di eventi e diventa qualcos’altro: una lente attraverso cui osservare il tempo, le scelte, le contraddizioni. Questa intervista nasce esattamente in quello spazio. Non è soltanto un dialogo su un personaggio, su una carriera o su un ritorno televisivo. È, piuttosto, un attraversamento. Un modo per entrare, con delicatezza, dentro una traiettoria umana prima ancora che artistica. Parlare con Elda Alvigini, per tutti la Stefania della serie di Canale 5 I Cesaroni, significa confrontarsi con un’idea di mestiere che sfugge alle definizioni più immediate. Non c’è compiacimento, non c’è retorica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elda Alvigini, l’intervista alla Stefania dei Cesaroni: “Semplicemente me stessa”

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