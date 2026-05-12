Effetto derby | Juve-Fiorentina rischia un nuovo cambio di orario

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Juventus e Fiorentina potrebbe essere spostato in un orario diverso rispetto a quello previsto, a causa di un'imprevista sovrapposizione con gli Internazionali di tennis. La decisione di modificare l'orario arriva in seguito alle richieste di alcune emittenti televisive e alle esigenze di programmazione degli eventi sportivi. Lo spostamento potrebbe avere ripercussioni sulla corsa alla qualificazione europea delle due squadre.

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? Domande chiave Perché il tennis degli Internazionali influenza l'orario della Juve-Fiorentina?. Come influirà lo spostamento del derby sulla lotta per l'Europa?. Chi deve decidere il nuovo slot orario per i bianconeri?. Quali problemi logistici dovranno affrontare i tifosi della Juventus?.? In Breve Derby Roma-Lazio spostato a lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:45.. Gestione flussi necessaria per 20.000 spettatori agli Internazionali BNL al Foro Italico.. Viminale e Comitato provinciale coordinano la sicurezza per evitare congestione urbana a Roma.. Logistica viaggi dei tifosi in difficoltà per incertezza orari 37ª giornata campionato.. La Lega Serie A deve ridisegnare il calendario della 37ª giornata dopo lo spostamento del derby di Roma, con la Juventus-Fiorentina che rischia una seconda riprogrammazione in meno di quarantotto ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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