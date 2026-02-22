Educazione all’affettività a scuola | il 78% degli studenti chiede lezioni sul consenso e boccia l’anatomia ferma al 18%

Il rapporto Osservatorio indifesa 2026 rivela che il 78% degli studenti desidera ricevere lezioni sull’affettività e il consenso, mentre solo il 18% mostra interesse per l’anatomia. La richiesta nasce dalla crescente consapevolezza delle giovani generazioni sulla necessità di parlare di relazioni sane e rispetto reciproco. La differenza tra i desideri degli studenti evidenzia un cambiamento nel modo di affrontare l’educazione sessuale a scuola. La discussione continua tra insegnanti e genitori sulla corretta impostazione dei programmi.

Metal detector e controlli a scuola, per 2 studenti su 3 sono misura necessaria. La maggioranza chiede però corsi su affettività e gestione della rabbia al posto della repressioneLa maggior parte degli studenti approva l’uso dei metal detector e dei controlli a scuola.

