Pescara celebra il valore del dialogo tra studenti insegnanti e famiglie nell’educazione all’affettività

Si è celebrato presso l’Istituto Omnicomprensivo "Spaventa" di Pescara, l’evento conclusivo di “Tok-Tok. Chi è?”, progetto che prende il nome da un gioco dell’infanzia - bussa a una porta e chiede “chi è?” - rivolgendosi a una fase delicata, la pre-adolelescenza, segnata da fragilità, domande e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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