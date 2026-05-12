edizione storica i 100 anni di piazza di siena

Piazza di Siena festeggia i suoi primi cento anni con una settimana di eventi dal 27 al 31 maggio dedicati agli sport equestri. La manifestazione, considerata un appuntamento storico nel mondo delle discipline a cavallo, si svolge ogni anno nel cuore della città. In questa edizione speciale, si riuniscono atleti e appassionati provenienti da diversi paesi, pronti a partecipare a competizioni e spettacoli che richiamano un pubblico numeroso.

«Un modello che si conferma unico nel suo genere e che unisce mondi diversi». Piazza di Siena compie 100 anni: dal 27 al 31 maggio andrà in scena il grande show degli sport equestri. La cui federazione a sua volta tocca il traguardo a tre cifre. Nella splendida cornice di Villa Borghese, tra l'Ovale e il Galoppatoio, l'evento che si fonde con la legacy e le opere di restauro dell'area, per far sì che Piazza di Siena sia anche una palestra a cielo aperto. Prima il concerto di apertura, poi la competizione sportiva del CSIO-Master d'Inzeo e il gran finale con il Carosello del San Raffaele Viterbo, confermato come presenza storica e significativa che porta l'inclusione e la riabilitazione equestre nel CSIO.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Un secolo di vita, da festeggiare come da tradizione nel cuore verde della Capitale. Il Csio di Roma Piazza Siena, che quest'anno si terrà dal 27 al 31 maggio 2026, taglia il traguardo dei 100 anni celebrando un'edizione storica del concorso ippico che si svol x.com

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