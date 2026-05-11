Piazza di Siena compie 100 anni dal 27 maggio il grande show degli sport equestri

Piazza di Siena festeggia il suo centenario e dal 27 maggio torna con un grande evento dedicato agli sport equestri. La manifestazione, nota come CSIO di Roma, si svolgerà sulla storica piazza e prevede diverse competizioni internazionali. L'edizione di quest'anno segna un secolo di tradizione nel mondo dell'equitazione e porta sul palco gli atleti di diverse nazioni. La manifestazione si concluderà a inizio giugno, offrendo un programma ricco di spettacoli e competizioni.

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Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Lo Csio di Roma Piazza di Siena-Master d'Inzeo celebrerà un'edizione dal valore simbolico straordinario: i cento anni del Concorso ippico e il centenario della Fise, due storie intrecciate che appartengono non soltanto agli sport equestri, ma al patrimonio culturale e identitario del Paese. Dal 27 al 31 maggio - l'evento si aprirà ufficialmente con il concerto previsto per la serata di mercoledì - sarà una doppia festa quella che si celebrerà a Villa Borghese, tra l'Ovale e il Galoppatoio, con Piazza di Siena che si conferma come un modello unico che unisce mondi diversi. Prima e dopo lo...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piazza di Siena compie 100 anni, dal 27 maggio il grande show degli sport equestri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate FISE e Piazza di Siena, 100 anni di storia attraverso lo sguardo del Direttore SportivoNel 2026 si celebrano due ricorrenze fondamentali: i 100 anni della Federazione Italiana Sport Equestri e del Concorso Ippico Internazionale di... Bimbimbici compie 25 anni: ritrovo in piazza Tre Martiri all’insegna di mobilità sostenibile, sport e musicaRimini si prepara a festeggiare i 25 anni di Bimbimbici, la storica iniziativa promossa da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta -... Argomenti più discussi: Banda della polizia di Stato. Grande successo del concerto; Istituto Sangalli di Firenze: incontro online sul libro Giotto e San Francesco; La legge sulle unioni civili compie 10 anni, convegno a Siena; Bollettino della viabilità di Siena. Accademia Mediterranea di Belle Arti di Ragusa Environmental Science Degree Certificate[???:??????.???]-???Accademia Mediterranea di Belle Arti di Ragusa Environmental Science Degree Certificate{??:??????.???}-??Accademia Mediterran x.com Piazza di Siena compie 100 anni, presentata l’edizione 2026 dello Csio di RomaROMA (ITALPRESS) – Un doppio compleanno da celebrare a dovere. Lo Csio Piazza di Siena e la Federazione Italiana Sport Equestri spegnono 100 candeline a testa. Nel 2026, infatti, cade il centenario ... italpress.com