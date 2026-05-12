Edilizia e agricoltura nel mirino degli ispettori del lavoro | sanzionate due aziende nel Reggino

Tra il 4 e il 10 maggio, gli ispettori del lavoro di Reggio Calabria hanno effettuato controlli nelle aree dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’edilizia. Durante questa settimana sono state sanzionate due aziende nel settore edile e agricolo, anche se i nomi delle imprese coinvolte non sono stati resi noti. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle normative e sulle condizioni di lavoro nelle diverse realtà.

Nel corso della settimana, compresa tra il 4 e il 10 maggio, gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno svolto una serie di controlli nei comparti dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’edilizia (l'Ispettorato non ha reso noti i nomi delle attività, ndr).Per quanto riguarda l’agricoltura.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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