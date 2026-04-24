Edilizia e patente a punti | nel 2025 sanzionate solo 6 aziende per incidenti letali o gravi

Nel corso del 2025, in Italia, sono state sospese sei aziende del settore edilizio a causa di incidenti mortali o gravi sul lavoro. Queste sospensioni sono state applicate in conformità alle norme sulla patente a punti, che prevedono sanzioni per le imprese coinvolte in situazioni di pericolo o inadempienze relative alla sicurezza. I dati riguardano l’intero anno e riguardano esclusivamente i casi di incidenti di elevata gravità o con esiti fatali.

Durante l’intero 2025, solo sei aziende italiane di costruzioni hanno subito la sospensione della patente “a punti” a seguito di morti sul lavoro o gravi incidenti. Parliamo di un settore, l’edilizia, che conta ogni anno attorno ai 200 decessi nei cantieri e circa 40 mila infortuni denunciati all’Inail; eppure i provvedimenti inviati dall’Ispettorato (Inl) si contano sulle dita di una mano o poco più. Il dato emerge dal rapporto annuale sull’attività ispettiva, appena pubblicato dall’ente di vigilanza. La novità di quest’anno è che il report contiene appunto il primo monitoraggio complessivo della patente a crediti, imposta alle imprese edili dal primo novembre 2024.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Edilizia e “patente a punti”: nel 2025 sanzionate solo 6 aziende per incidenti letali o gravi Notizie correlate Morto nello schianto in Porsche a Milano: “Già altri incidenti nei mesi scorsi, aveva solo 2 punti sulla patente”Una persona vicina alla famiglia di Lorenzo Persiani, il 21enne morto dopo uno schianto in Porsche a Milano, racconta a Fanpage. Leggi anche: Polizia locale Lago d’Endine e Val Borlezza: nel 2025 decurtati 9 punti patente al giorno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Badge digitale di cantiere: come funziona dal 2026 il tesserino di riconoscimento; Costo medio operai e impiegati dell’edilizia: aggiornate le tabelle ministeriali; Edilizia, Ispettorato del lavoro: nel 2025 tasso di irregolarità al 71,8%; Cantiere con operai in nero a Viterbo, impresa edile sospesa e maxi multa di 22,5 mila euro. Patente a crediti nei cantieri edili: ultime regole applicativeL’Ispettorato del Lavoro recepisce il parere positivo del Garante privacy sulla patente a crediti in edilizia e aggiorna di conseguenza le modalità di visualizzazione sul portale dei servizi gestito ... pmi.it Crediti patente edilizia/ A breve attivo il portale INL: cosa si potrà fareIl 10 luglio sarà attivo il portale INL, con cui si potranno gestire i propri crediti della patente edilizia (è sufficiente avere lo SPID). Per conoscere i crediti della propria patente edilizia sarà ... ilsussidiario.net Portoncini d'ingresso in stock mis.120x210 €899,00 siamo a Verona info https://www.stockserramenti.com #ristrutturazione #porteingresso #portonciniblindati #edilizia #ristrutturarecasa - facebook.com facebook CIRL Edilizia Piccola Industria Confapi Abruzzo: siglato il rinnovo x.com