Blitz degli ispettorati del lavoro nel Reggino | 8 attività sospese per lavoro nero e irregolarità

Gli ispettori del lavoro nel Reggino hanno sospeso otto attività dopo aver riscontrato irregolarità e lavoro nero durante controlli su centri estetici, ristoranti e aziende agricole. Il blitz ha portato alla chiusura temporanea di alcune imprese che operavano senza regolare contratto o autorizzazioni. Le ispezioni sono state mirate a verificare il rispetto delle norme e a tutelare i diritti dei lavoratori. L’azione continua per garantire il rispetto delle leggi sul lavoro.

Settimana intensa per gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria, impegnati in controlli capillari su centri estetici, ristoranti, cantieri edili e aziende agricole. Dal Tirreno alla Locride, dalla Piana di Gioia Tauro alla fascia Jonica, le verifiche hanno portato alla luce irregolarità gravi e lavoro in nero, con maxi sanzioni pronte a colpire chi non rispetta le regole. Nel settore dei centri estetici, due imprese, una nella Piana di Gioia Tauro e l'altra nella Locride, impiegavano in nero l'unica dipendente presente.

Controlli a sorpresa degli ispettori del lavoro nel Reggino hanno portato alla luce irregolarità in vari settori, tra cui Rsa, cantieri e negozi.

