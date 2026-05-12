Economia circolare 28 milioni di italiani scelgono il second hand

Da panorama.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il mercato dell’usato in Italia ha raggiunto un valore di circa 28 milioni di euro, corrispondente all’1,2% del PIL nazionale. Sempre più italiani optano per prodotti di seconda mano, contribuendo a un settore in crescita. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze di consumo e un’attenzione crescente verso pratiche più sostenibili. I dati mostrano come l’economia circolare stia coinvolgendo un numero consistente di cittadini e di attività economiche nel paese.

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Pesa l’1,2% del PIL italiano, è il valore economico generato dal mercato dell’usato in Italia nel 2025. È quanto emerge dal dodicesimo Osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa per Subito. Una scelta, quella del vintage, che risponde a più esigenze del pubblico: sostenibilità, convenienza e cultura. Durante il 2025, infatti, più di sei italiani su dieci, circa il 65%, hanno dichiarato di aver comprato o venduto beni pre-loved, di questi, circa il 24% lo fa almeno una volta al mese. Nel dettaglio, è l’e-commerce a fare la parte del leone: l’online è adottato dal 71% degli intervistati, dieci anni fa questo dato era al 30%. Ma qual è il...🔗 Leggi su Panorama.it

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