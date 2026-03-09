Guai anche per le figlie Andrea la scoperta su Eugenia e Beatrice | finisce malissimo

Una nuova polemica riguarda la famiglia dell’ex principe Andrea di York, già coinvolta in numerose controversie negli ultimi anni. La vicenda riguarda le sue figlie Eugenia e Beatrice, con una scoperta che avrebbe portato a una situazione molto complicata. La notizia è stata diffusa dai media e sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. La situazione sembra aver preso una piega negativa e senza possibilità di appello.

Una nuova polemica torna a coinvolgere la famiglia dell'ex principe Andrea di York, già al centro di numerose controversie negli ultimi anni. Dopo lo scandalo legato a Jeffrey Epstein, che ha portato alla perdita dei titoli reali e al suo progressivo isolamento dalla famiglia reale britannica, nuove rivelazioni rischiano ora di avere ripercussioni anche sulle sue figlie, le principesse Beatrice di York ed Eugenia di York. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mail on Sunday, Andrea di York avrebbe fatto pressioni affinché le due figlie ricevessero una somma di denaro sotto forma di presunti pagamenti riservati. Le rivelazioni arriverebbero da una mail ottenuta in modo non ufficiale dal giornale, che farebbe riferimento a un trasferimento di denaro avvenuto circa quindici anni fa da parte di un miliardario britannico.