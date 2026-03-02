Beatrice ed Eugenia, figlie dell’ex principe Andrea e di Sarah Ferguson, sono state bandite da eventi pubblici dopo gli scandali collegati ai Epstein file. La decisione è stata presa in seguito alle controversie che coinvolgono la famiglia reale e che hanno generato reazioni di disgusto tra il pubblico britannico. Nel frattempo, si registra un raffreddamento nei rapporti con il principe William.

Sarà pur vero che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma orami tutto ciò che evoca gli Epstein file produce scandalo e avversione da parte dei sudditi britannici e, stavolta, a farne le spese saranno le figlie dell’ex principe Andrea e Sarah Ferguson, Beatrice ed Eugenia. Come rivela il Mail on Sunday, le principesse non potranno unirsi alla famiglia reale al Royal Ascot a causa delle preoccupazioni relative alla polemica in corso che coinvolge la Casa di York e i suoi legami con Jeffrey Epstein. Secondo alcune fonti le sorelle, i cui nomi compaiono più volte nei file Epstein, non prenderanno posto nel palco reale durante il prestigioso evento ippico di giugno, né potranno unirsi ai membri più anziani della famiglia reale per la parata reale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Beatrice ed Eugenia sotto shock: bandite le figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Gelo con William

Leggi anche: Sconvolte e preoccupate per il proprio futuro. Ecco cosa significa per Sarah Ferguson, Beatrice ed Eugenia di York l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor

Beatrice ed Eugenia di York, che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà AndreaLogico che lo scandalo planetario che ha gettato sul padre l'ombra della pedofilia (e che ha di recente travolto anche mamma Sarah Ferguson) stia...

Tutto quello che riguarda Sarah Ferguson.

Temi più discussi: Dov’è Sarah Ferguson? Ricoverata in una clinica di lusso da 15mila euro al giorno; L’ex moglie e le figlie di Andrea lontane: Sarah Ferguson forse è fuggita all’estero; Principe Andrea arrestato, che ne sarà di Sarah Ferguson e delle figlie Eugenie e Beatrice? L'ultima apparizione in pubblico; Beatrice ed Eugenia di York escluse dal Royal Ascot dopo il caso Epstein Files che ha travolto il padre, l'ex principe Andrea.

La scure cade anche su Beatrice ed Eugenia di York: re Carlo vieta la loro presenza gli eventi royalBuckingham Palace ordina a Beatrice ed Eugenia di York di non unirsi più ai Royal in occasione di eventi pubblici come Ascot e il Trooping The Colour ... iodonna.it

Beatrice ed Eugenia di York escluse dal Royal Ascot dopo il caso Epstein Files che ha travolto il padre, l'ex principe AndreaNiente Royal Ascot per la principessa Beatrice e la principessa Eugenia di York. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le due sorelle non ... msn.com

Le due sorelle non si uniranno alla famiglia reale per l'annuale evento ippico di giugno a causa del coinvolgimento dei genitori - l'ex principe Andrea e Sarah Ferguson - negli Epstein Files - facebook.com facebook

Che fine ha fatto Sarah Ferguson, l’ex moglie ma da sempre convivente dell’ex principe Andrea Di lei non si hanno notizie da circa due mesi, e sino ad ora si è speculato su dove si trovassero lei e le figlie della coppia degli ex duchi di York, Eugenia e Beatri x.com