Eccessivi consumi idrici scatta la turnazione della distribuzione a Gallina e Malderiti | gli orari
A causa di consumi idrici molto elevati negli ultimi giorni, è stata introdotta una turnazione temporanea della distribuzione dell’acqua nelle zone di Gallina e Malderiti. La misura riguarda gli orari di apertura e chiusura delle aree interessate, con l’obiettivo di assicurare un’erogazione più equilibrata e consentire il riempimento dei serbatoi. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti per gestire al meglio la situazione.
A causa degli eccessivi consumi idrici registrati negli ultimi giorni, si è resa necessaria una turnazione temporanea della distribuzione dell’acqua nelle zone di Gallina e Malderiti, al fine di garantire un’equa erogazione del servizio e consentire il regolare accumulo nei serbatoi.La.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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