Il Comune pretende 388mila euro da Rfi per i consumi idrici
Il Comune di Maddaloni ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana il pagamento di 388mila euro, ritenendo che si tratti di un debito legato ai consumi idrici. La questione riguarda una disputa tra le due parti, con l’Ente che reclama il pagamento di questa somma per i servizi idrici forniti. La vicenda si svolge in un contesto di confronto tra le istituzioni e l’azienda ferroviaria.
E' battaglia tra il Comune di Maddaloni e Rete Ferroviaria Italiana in merito a un debito che l'Ente lamenta nei confronti di Rfi in riferimento ai consumi idrici.In particolare, il Comune calatino lamenta il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura idrica relativamente agli.🔗 Leggi su Casertanews.it
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