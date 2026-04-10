Nella partita di calcio di Eccellenza tra Saronno e Vis Nova, la squadra ospite è stata raggiunta nel recupero di mercoledì sera. Dopo aver concluso il tempo regolamentare sul pareggio, i padroni di casa hanno segnato un gol al 94’, portando il risultato finale a 3-2. La squadra in trasferta ha subito così una sconfitta in extremis, continuando a vivere la propria stagione sotto il segno della sfortuna negli ultimi minuti.

La maledizione degli ultimi(ssimi) minuti si abbatte nuovamente sulla Vis Nova che a Saronno nel recupero di mercoledì sera viene raggiunta dai padroni di casa al 94’ sul 2-2. Un buon punto in chiave salvezza ma che lascia parecchio amaro in bocca. "Dispiace perché abbiamo buttato via due punti che ci avrebbero fatto molto comodo. E in questa stagione non è la prima volta che accade." dice mister Raspelli. "Abbiamo disputato secondo me una grande partita contro una squadra forte ed esperta. Inutile però piangere sul latte versato e concentriamoci in vista di domenica che ne arriva un’altra complicatissima contro l’Ardor Lazzate". Ed è proprio un ex Ardor, Andrea Benedetti, al quarto minuto dopo il 90’ a perforare la difesa delle Lucertole con un gran tiro da fuori area - deviato - che ha beffato l’estremo difensore Brambilla (foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maledizione dell’ultimo minuto. La Vis Nova beffata a Saronno. Calcio Eccellenza, è lotta salvezza

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