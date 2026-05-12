Eboli incidente fatale in moto | Gerardo muore a soli 30 anni

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Eboli a Olevano sul Tusciano, nella zona dei Monti di Eboli. Un giovane motociclista ha perso la vita a causa dello scontro avvenuto durante il tragitto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio a Eboli, dove un giovane motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Eboli a Olevano sul Tusciano, nella zona dei Monti di Eboli. La vittima è Gerardo D’Alessandro, 30 anni, residente a Battipaglia e molto conosciuto in città. Il giovane viaggiava in sella alla sua Ducati rossa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto all’altezza di una curva. Dopo aver sbandato, il motociclista è finito sul ciglio opposto della carreggiata, in un tratto dove la strada costeggia una discesa. L’impatto è stato violentissimo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Eboli, incidente fatale in moto: Gerardo muore a soli 30 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente a Eboli, il pasticciere Gerardo D’Alessandro muore a 31 anni: lutto a BattipagliaIl 31enne Gerardo D'Alessandro è rimasto vittima di un incidente in moto a Eboli. Leggi anche: Schianto fatale. Urta cordolo in moto: muore a 28 anni Argomenti più discussi: Battipaglia in lutto: la città piange Gerardo D’Alessandro, scomparso nel tragico incidente di ieri; Eboli, incidente fatale in moto: Gerardo muore a soli 30 anni; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauro 30enne; Scontro auto-moto nel Salernitano | perde la vita un 30enne. Eboli, incidente in moto: muore centauro 30enne di BattipagliaStampa Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Eboli, dove un incidente in motocicletta è costata la vita a un giovane centauro di 30 anni originario di Battipaglia. Il sinistro si è verif ... salernonotizie.it