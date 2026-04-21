Gidon Kremer alla Sapienza | un viaggio sonoro tra Beethoven e il Novecento

Questa sera alle 20:30, l’Aula Magna della Sapienza ospiterà un concerto con il violinista lettone Gidon Kremer. L’evento prevede un repertorio che spazia tra le composizioni di Beethoven e le opere del Novecento. Il musicista, noto per le sue interpretazioni, si esibirà in una serata dedicata alla musica classica. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è organizzato nell’ambito di una serie di concerti tenuti nell’ateneo.

Stasera, alle ore 20:30, l’Aula Magna della Sapienza diventerà il palcoscenico di un evento musicale di altissimo profilo con l’arrivo a Roma del violinista lettone Gidon Kremer. Il musicista, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’Istituzione Universitaria dei Concerti per questo 21 aprile, si esibirà insieme al suo GGG Trio, composto dalla violoncellista Giedr? Dirvanauskait? e dal pianista Georgijs Osokins. Un programma che attraversa i secoli tra Beethoven e la musica contemporanea. La serata promessa ai pubblico romano proporrà un percorso sonoro estremamente variegato, che parte dal classico per sfociare nelle sperimentazioni più profonde del Novecento e del nuovo millennio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gidon Kremer alla Sapienza: un viaggio sonoro tra Beethoven e il Novecento Notizie correlate Viaggio sonoro: Sibelius, Haydn e Beethoven al GiglioSabato 21 marzo il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ospiterà un viaggio sonoro attraverso tre secoli di musica europea, con l'Orchestra della... Leggi anche: Le note di Rtc. Il viaggio sonoro nel Novecento Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il gigante del violino Gidon Kremer a Roma; IUC, Gidon Kremer in TRIO; IUC, Gidon Kremer in trio. Il gigante del violino Gidon Kremer a RomaGidon Kremer, violinista considerato tra i più grandi della scena mondiale, è il protagonista il 21 aprile a Roma di uno degli appuntamenti più attesi della stagione dell' Istituzione Universitaria de ... ansa.it Gidon Kremer alla SapienzaL'Aula Magna della Sapienza Università di Roma per l'Istituzione Universitaria dei Concerti ospiterà Gidon Kremer - uno dei più grandi virtuosi del violino attuali e musicista di forte e originale ... roma.corriere.it IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, per il ciclo Minerva presenta: Martedì 21 aprile . ore 20.30 Gidon Kremer in TRIO Gidon Kremer violino Giedre Dirvanauskaite violoncello Georgijs Osokins pianoforte con Anna-Lena Elbert soprano Programma: Arvo - facebook.com facebook