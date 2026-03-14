Incidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino | tir urta il guardrail e rimane di traverso traffico nel caos

Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo 2026, un tir ha urtato il guardrail nel raccordo autostradale della Falchera a Torino, rimanendo di traverso e causando ingorghi. Il traffico è andato in tilt nella zona e anche sulla tangenziale nord, creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un incidente ha provocato il caos nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo 2026, nel raccordo autostradale della Falchera a Torino e, di conseguenza, anche in tangenziale nord. Si è trattato di un tir che viaggiava in direzione dell'autostrada Torino-Milano e che si è schiantato contro un guardrail rimanendo di traverso. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco. Le sue condizioni non sono gravi. Il problema, poi, è stato rimuovere il mezzo pesante che ha bloccato decine di veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari Itp, che si sono occupati della viabilità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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