La strada E45 nel tratto toscano attraversa numerosi cantieri e si confronta con frequenti restrizioni di carreggiata. La presenza di scambi e restringimenti costanti rende il traffico molto intenso, creando criticità per gli automobilisti che percorrono questa arteria. La situazione si mantiene difficile nonostante il passaggio dalla stagione invernale alla primavera, con disagi che si protraggono da diversi mesi.

di Claudio Roselli Scambi e restringimenti continui. La situazione della E45 è emblematica nel tratto toscano quando siamo oramai alle porte della primavera e il periodo più tipicamente invernale può di fatto considerarsi alle spalle. L’aggiornamento è in tempo reale: dall’area di servizio Tevere, situata fra le due uscite per Pieve Santo Stefano (siamo al chilometro progressivo 150, più 100 metri) fino al confine con l’Emilia Romagna (chilometro 162, più 700 metri) non vi è in pratica un pezzo di superstrada regolarmente percorribile a quattro corsie. Un segmento di quasi 13 chilometri – e in territorio toscano sono complessivamente circa 29 – nei quali l’utente deve prestare massima attenzione e moderare la velocità, perché è come se procedesse in una normale strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E45 tra cantieri e sfide meteo. Traffico critico nel tratto toscano

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