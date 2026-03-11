Tirreno-Adriatico passaggio a Terni | FOTO e VIDEO dei ciclisti in città IL VINCITORE DELLA TAPPA

La Tirreno-Adriatico ha raggiunto Terni, dove i ciclisti sono stati immortalati in foto e video mentre attraversavano la città. La tappa si è conclusa con la vittoria di uno dei concorrenti, che ha raggiunto il traguardo in questa fase della gara. La corsa continua a suscitare attenzione tra appassionati e residenti, con molti che hanno assistito alla gara dal vivo.

Ha toccato la città di Terni la Tirreno-Adriatico, una delle corse ciclistiche più prestigiose al mondo. Passaggio in città mercoledì 11 marzo durante la seconda tappa, da Cortona a Magliano de' Marsi, tra le 13.45 e le 14, prima di dirigersi verso Marmore e poi Rieti. Tante le persone bordo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Tirreno-Adriatico passaggio a Terni: GALLERIE FOTOGRAFICHE E VIDEO dei ciclisti in cittàHa toccato la città di Terni la Tirreno-Adriatico, una delle corse ciclistiche più prestigiose al mondo. Tirreno-Adriatico a Terni, la MAPPA del passaggio in città e tutti gli ORARIManca sempre meno al passaggio a Terni della Tirreno-Adriatico, prestigiosa corsa internazionale di ciclismo, che attraverserà l'Umbria mercoledì 11... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tirreno Adriatico passaggio a Terni... Temi più discussi: Mercoledì a Terni il passaggio della Tirreno - Adriatico; Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Tirreno-Adriatico a Terni, la MAPPA del passaggio in città e tutti gli ORARI; Teramo, sicurezza e viabilità per la gara ciclistica Tirreno–Adriatico 2026. Tirreno-Adriatico a L’Aquila: viabilità, strade chiuse e divieti il 12 marzoL'AQUILA - In vista del passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico in città, in programma domani, giovedì 12 marzo ... laquilablog.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it Cities painted in blue Città tinte di azzurro #TirrenoAdriatico @CA_Ita | @YourAbruzzo Regione Abruzzo @FiRA_Abruzzo x.com Tirreno-Adriatico 2026, Quaglieri: "Festa di sport a Magliano de'Marsi per l'arrivo di tappa" https://www.terremarsicane.it/tirreno-adriatico-2026-quaglieri-festa-di-sport-a-magliano-demarsi-per-larrivo-di-tappa/ #Attualità #MaglianodeiMarsi #Sport #Ultimora #R facebook