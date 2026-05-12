Oggi la città si è animata con grande entusiasmo per la conclusione della tappa del Giro d’Italia, con numerosi tifosi radunati lungo il percorso e gridando al passaggio dei ciclisti. Le strade erano affollate e i tifosi si sono stretti in attesa dell’arrivo, creando un’atmosfera vivace. Ricordando il passato, si fa riferimento al 1972, quando la stessa città accolse la carovana rosa in un contesto completamente diverso da quello attuale.

Era il 1972 quando la carovana rosa del Giro d'Italia solcava una Città dei bruzi totalmente diversa da quella che è ogg i. Piccoli e grandi curiosi si appostavano ai lati della strada appollaiati su balle di paglia e sedie di fortuna, mordicchiando un ghiacciolo e aspettando il passaggio dei campioni del ciclismo. A distanza di 54 anni Cosenza ha un volto nuovo, figlio di una crescente urbanizzazione: il numero di mezzi di trasporto è aumentato vertiginosamente e laddove c'erano spazi verdi e grandi stradoni, oggi sorgono costruzioni. Un filo (rosa) che lega due epoche così distanti c'è ed è rappresentato dalla passione dei cosentini che hanno gremito i bordi della strada e i balconi, esaltandosi in attesa dell'arrivo degli eroi di giornata.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - È un grande Giro: Cosenza pazza per la conclusione della tappa. Tifosi assiepati e urla al passaggio dei ciclisti. Scene da 1972...

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