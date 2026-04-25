Venerdì 1 maggio, in Piazza Venerio a Udine, si svolgerà il tradizionale concerto del Primo Maggio, con ingresso gratuito. L’evento si terrà dalle 16 fino a mezzanotte e vedrà la partecipazione dei Tre Allegri Ragazzi Morti, una delle band più rappresentative della scena rock alternativa italiana. La manifestazione coinvolge diversi artisti e si svolge ogni anno, attirando un ampio pubblico in città.

Saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, tra i principali riferimenti della scena rock alternativa italiana, gli ospiti più attesi di Primo Maggio Udine, il concertone gratuito che animerà la città venerdì 1 maggio, dalle 16 a mezzanotte, in Piazza Venerio. La presenza della band, che ha recentemente annunciato il tour estivo 2026, segna un passaggio importante per l’edizione zero dell’evento, confermandone l’ambizione e la qualità artistica. Accanto ai Tre Allegri Ragazzi Morti, la lineup unisce artisti affermati ed emergenti del territorio: Doro Gjat, Cinque Uomini Sulla Cassa del Morto, Dalyrium Bay, Acqua Distillata, Dodi & i Monodi, Laca Collective, Fricut e Rossella, giovane artista goriziana selezionata come talento locale emergente under 35, tramite un contest organizzato in collaborazione con Officine Giovani.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Annunciata al lineup del concerto del Primo Maggio a Udine

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