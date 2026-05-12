È sfida tra Provincia e Belgioioso Asfaltature per il Giro contestate Il sindaco | presenteremo il conto

Una disputa tra l’amministrazione comunale e la Provincia riguarda i lavori di asfaltatura effettuati in vista della prossima tappa del Giro d’Italia. Il sindaco ha annunciato che, sebbene il Comune provvederà a rifare le asfaltature, chiederà successivamente un risarcimento alla Provincia per le spese sostenute. La discussione si concentra sulle responsabilità in merito alle opere di riasfaltatura e alla gestione dei costi.

"Riasfalteremo noi, almeno riasfalteremo bene, ma poi manderemo il conto alla Provincia". Dopo gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale fatti sulla strada provinciale 234 per la necessità urgente e indifferibile di garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione in occasione del passaggio della tappa del Giro d’Italia, il sindaco Fabio Zucca ha preso una decisione drastica comunicata via pec ai vertici di piazza Italia, Questura e Prefettura. "Il Comune provvederà a proprie spese – scrive il primo cittadino – all’esecuzione degli interventi di asfaltature delle aree relative alla rotatoria area artigianale al chilometro 12+200 e della rotatoria in centro abitato in modo da tutelare il regolare svolgimento di un evento internazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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