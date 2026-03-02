I ' Lunedì del sindaco' a Falconara tra nuove asfaltature lavori sui marciapiedi e l' inaugurazione della tribuna al Roccheggiani

Questa mattina a Falconara Marittima si sono svolti i 'Lunedì del sindaco', durante i quali sono stati annunciati interventi di asfaltatura in via Alessandro Volta e lavori su via Rosselli. Sono stati inoltre presentati i lavori di manutenzione dei marciapiedi e l’inaugurazione di una nuova tribuna allo stadio Roccheggiani. L’iniziativa ha riunito amministratori e cittadini per discutere di progetti in corso.

FALCONARA MARITTIMA - Dall'avvio dei lavori di asfaltatura in via Alessandro Volta alla prossima sistemazione di via Rosselli, dalla manutenzione dei marciapiedi all'inaugurazione della tribuna al Roccheggiani, sono stati tanti gli argomenti toccati questa mattina durante i 'Lunedì del sindaco'. Asfalti a Falconara, al via la seconda tranche di asfaltature: tutte le strade interessateFALCONARA - Al via dalla settimana prossima, compatibilmente con le condizioni meteo, la seconda tranche di asfaltature delle strade di Falconara,...