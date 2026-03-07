Provincia al voto il 15 marzo sfida tra Gandolfi e Gafforelli

Domenica 15 marzo quasi tremila amministratori comunali bergamaschi, tra sindaci e consiglieri, voteranno per eleggere il nuovo presidente della Provincia. La provincia si appresta a un importante momento elettorale con la sfida tra Gandolfi e Gafforelli, due candidati che si contendono la carica in un'elezione che coinvolge molte figure della gestione locale. La consultazione si svolgerà in una giornata di voto in cui si deciderà il futuro amministrativo dell’ente.

ELEZIONI. Manca poco: domenica prossima, 15 marzo, quasi tremila amministratori comunali bergamaschi, tra sindaci e consiglieri, saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Provincia. La sfida è tra due «vecchie conoscenze» di Via Tasso: il dem Pasquale Gandolfi è il presidente uscente, mentre Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra, ha guidato l’ente dal 2018 al 2021. Gandolfi rivendica il lavoro fatto fin qui, parla di una Provincia «tornata protagonista» e si dice pronto a «continuare a lavorare con chiunque voglia dare una mano a favore dei bergamaschi». Gafforelli, dal canto suo, annuncia l’idea di un «tavolo permanente per il confronto con i sindaci», per un ente che, dice, «deve valutare, studiare, ma anche avere la forza di prendere le decisioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

