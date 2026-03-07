Domenica 15 marzo quasi tremila amministratori comunali bergamaschi, tra sindaci e consiglieri, voteranno per eleggere il nuovo presidente della Provincia. La provincia si appresta a un importante momento elettorale con la sfida tra Gandolfi e Gafforelli, due candidati che si contendono la carica in un'elezione che coinvolge molte figure della gestione locale. La consultazione si svolgerà in una giornata di voto in cui si deciderà il futuro amministrativo dell’ente.

ELEZIONI. Manca poco: domenica prossima, 15 marzo, quasi tremila amministratori comunali bergamaschi, tra sindaci e consiglieri, saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Provincia. La sfida è tra due «vecchie conoscenze» di Via Tasso: il dem Pasquale Gandolfi è il presidente uscente, mentre Gianfranco Gafforelli, candidato del centrodestra, ha guidato l’ente dal 2018 al 2021. Gandolfi rivendica il lavoro fatto fin qui, parla di una Provincia «tornata protagonista» e si dice pronto a «continuare a lavorare con chiunque voglia dare una mano a favore dei bergamaschi». Gafforelli, dal canto suo, annuncia l’idea di un «tavolo permanente per il confronto con i sindaci», per un ente che, dice, «deve valutare, studiare, ma anche avere la forza di prendere le decisioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Provincia al voto, il 15 marzo sfida tra Gandolfi e Gafforelli

Leggi anche: Gafforelli-Gandolfi, per la Provincia è corsa tra gli ultimi due presidenti: cosa pensano di viabilità, scuole, montagna

Leggi anche: Gandolfi-Gafforelli, con le firme si apre la corsa per la presidenza della Provincia

Tutto quello che riguarda Provincia al voto il 15 marzo sfida tra....

Temi più discussi: Amministrative 2026: il 24 e 25 maggio si vota in 11 comuni del Foggiano - FoggiaToday; Amministrative in Sicilia il 24 e 25 maggio, al voto 16 Comuni del Palermitano: ecco quali sono; Elezioni di fine maggio: ecco i 12 Comuni padovani al voto; Provincia di Cosenza, al voto l'8 marzo. Sarà una corsa a due, Caruso-Faragalli.

Provincia al voto, sfida tra Gandolfi e GafforelliIl 15 marzo, quasi tremila amministratori comunali bergamaschi saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Provincia. ecodibergamo.it

Elezioni Provincia Chieti: al Tg8 il candidato MennaA Chieti ci si appresta alle elezioni Provinciali. Per la carica di presidente si confronteranno l’uscente Menna e Di Nardo ... rete8.it

Ancora un agguato in provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio ad Arzano un uomo è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco in via Mazzini. Si tratta di Armando Lupoli, 49enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino agli ambienti crimi - facebook.com facebook

Un medico ultrasettantenne definito ‘ #gettonista’, che presta servizio in ospedali in provincia di Frosinone, a gennaio di quest’anno ha lavorato 442 ore coprendo circa 36 turni da 12 ore e arrivando a percepire un compenso che supera i 35mila euro per il sol x.com